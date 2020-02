NHL "AllYouNeed" vom 18.01 (mit Grabner, Ryan, Raffl)

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 3:7 (0:3,2:3,1:1)

Michael Grabner stand 9:52 am Eis, sein einziger Torschuss wurde gehalten.



Calgary Flames - Ottawa Senators 2:5 (0:1,0:2,2:2)

Derek Ryan stand 15:05 am Eis, blieb dabei aber ohne Tor, Assist und auch ohne Torschuss.



Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 1:4 (0:1,0:2,1:1)

Michael Raffl stand 16:16 am Eis, blieb dabei aber ohne Tor, Assist und auch ohne Torschuss.



Weitere Spiele vom Tag:

Washington Capitals - New York Islanders 6:4 (1:2,0:2,5:0)

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:5 (1:1,1:3,1:1)

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 6:2 (3:0,3:2,0:0)

Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens 4:5 (0:3,2:0,2:1,0:0)

Florida Panthers - Detroit Red Wings 4:1 (2:0,0:1,2:0)

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 0:5 (0:1,0:4,0:0)

Buffalo Sabres - Nashville Predators 1:2 (1:0,0:1,0:1)

Dallas Stars - Minnesota Wild 0:7 (0:2,0:3,0:2)

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 1:4 (0:0,0:1,1:3)