NHL "AllYouNeed" vom 11.01 (mit Raffl, Ryan)

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 1:0 (0:0,1:0,0:0)

Michael Raffl stand 11:05 am Eis, keiner seiner 2 Schüsse fand den Weg ins Tor.



Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:4 (2:2,1:1,0:1)

Derek Ryan stand 16:18 am Eis, steuerte 1 Assist bei.



Weitere Spiele vom Tag:

Vancouver Canucks - Buffalo Sabres 6:3 (1:1,1:1,4:1)

Montréal Canadiens - Ottawa Senators 2:1 (1:0,0:0,0:1,1:0)

Boston Bruins - New York Islanders 3:2 (0:1,1:0,1:1,1:0)

New Jersey Devils - Washington Capitals 5:1 (1:0,3:1,1:0)

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 0:2 (0:1,0:0,0:1)

New York Rangers - St. Louis Blues 2:5 (1:2,1:3,0:0)

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 2:4 (1:1,0:2,1:1)

Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Dallas Stars - San Jose Sharks 1:2 (1:1,0:1,0:0)