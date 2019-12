Alexander Lahoda verstärkt den VSV



Der gebürtige Salzburger verbrachte seine Jugend in der Akademie der Red Bulls aus Salzburg. Er kam in etlichen Nachwuchsteams zum Einsatz und verstärkte in den letzten beiden Saisonenderen Mannschaft in der Alps Hockey League. Lahoda absolvierte insgesamt 60 Partien in der AHL und kam auf 32 Scorerpunkte (14 Tore und 18 Assists).

?Alexander ist ein junger, talentierter Spieler der sehr viel Energie und Schwung ins Spiel bringt und wir sind überzeugt, dass er sein Talent abrufen kann und die Chance nutzen wird?, berichtet VSV-Headcoach Gerhard Unterluggauer über den fünffachen österreichischen U20 Nationalteamspieler.