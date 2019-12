99ers leihen Goalie Linus Lundin aus



Nach der Verletzung von Robin Rahm hat sich im letzten Training auch der junge Backup-Goalie Domagoj Troha verletzt. Aus diesem Grund liehen sich die Graz99ers den 26-jährigen Schweden Linus Lundin aus. Lundin steht derzeit bei AIK in der Allsvenskan unter Vertrag und wird voraussichtlich bis Mitte Oktober in Graz spielen. In den letzten beiden Saisonen bei AIK hatte Linus eine Fangquote von 91 sowie 90,6 Prozent.



Die Rückkehr von Robin Rahm verzögert sich, da der Heilungsprozess doch länger als erwartet dauert.